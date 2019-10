CORR.SPORT-STADIO, Un bagno d'amore

"Un bagno d'amore". È questo il titolo con cui apre in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio, che commenta l'entusiasmo vissuto a Firenze ieri pomeriggio per Franck Ribery, al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi e foto. Firenze si è fermata per il proprio campione, che per circa 90 minuti si è concesso ai tifosi i quali, all'uscita, l'hanno sommerso di cori ed applausi. Urla e gioia per "Le Roi": è la Riberymania di Firenze.