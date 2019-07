CORR.SPORT-STADIO, Torna a casa Badelj

L'apertura in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio è: "Torna a casa Badelj". Come scrive il quotidiano, Pradè vuole riportare il croato alla Fiorentina dal momento che il giocatore ha deciso di divorziare dalla Lazio e vorrebbe tornare in maglia viola. Montella lo aspetterebbe a braccia aperte e il croato avrebbe rifiutato l'offerta di Bordeaux di Paulo Sousa per dare la precedenza al club di Commisso: l'idea Fiorentina è diventata concreta.