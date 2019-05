CORR.SPORT-STADIO, Sit-in disperato

Il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani è: "Sit-in disperato". Una miscela di paura, frenesia, fretta e rabbia costituisce al momento l'immagine perfetta di Firenze in vista della sfida salvezza che aspetta la Fiorentina contro il Genoa. Basti pensare alle cose ai botteghini per prendere il biglietto, oppure all'allenamento a porte aperte previsto per oggi pomeriggio (cancelli aperti alle ore 16.30). C'è ancora l'incognita relativa alla presenza dei Della Valle: dal cuore della società fanno sapere che qualcuno ci sarà, ma ancora non si sa chi. Probabile che già nella giornata di oggi possa arrivare qualcuno.