CORR.SPORT-STADIO, Simeone sblocca De Paul?

Simeone può sbloccare De Paul. Come scrive sulle sue pagine il Corriere dello Sport Giovanni Simeone sbarcherà oggi a Cagliari dove svolgerà le visite mediche per poi mettere la firma sul contratto. La cessione di Simeone porta nelle casse gigliate un tesoretto che serivrà per andare su altre mire in entrata con De Paul che rimane l'obiettivo numero uno. Il quotidiano tra i sogni di mercato last minute non esclude Radamel Falcao e forse ancor più Ibrahimovic.