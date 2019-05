CORR.SPORT-STADIO, Rimontella parte da zero

"RImontella": è questo il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina questa mattina. Il riferimento è al fatto che la Fiorentina deve ripartire da zero, e starà al proprio tecnico campano indicare la via per la ricostruzione in vista della prossima stagione. I viola ad oggi sono un cantiere aperto mentre sabato si apprestano ad affrontare quel Milan che 2 anni fa cacciò proprio Montella. A Firenze inoltre è atteso l'arrivo di Della Valle per fare chiarezza sul futuro della squadra viola - aggiunge infine il quotidiano - dal momento che nessun altro dirigente fino ad ora ha chiarito il momento della Fiorentina.