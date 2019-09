CORR.SPORT-STADIO, Ribery e belli: fuoriclasse

Anche il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola celebra Franck Ribery e titola in prima pagina: "Ribery e belli". Per ora quella tra il francese e Firenze è una bella favola, anche se stanno ancora imparando a conoscersi. Ribery però, con la sua leadership ma soprattutto per la facilità con cui si ambientato in una nuova realtà ha stupito un po' tutti. D'altronde è ciò che distingue un ottimo giocatore dal fuoriclasse - scrive il quotidiano - visto che l'ottimo giocatore ha bisogno di tempo per adattarsi, il fuoriclasse no.