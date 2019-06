CORR.SPORT-STADIO, Pro Rocco. È show al Franchi

Il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola è: "Pro Rocco". Al Franchi, scrive il quotidiano, va in scena un memorabile show con 8mila persone presenti per applaudire il nuovo proprietario viola. Lui intanto in conferenza stampa aveva già dato qualche indicazione sulla Fiorentina del futuro: "Chiesa? Non sarà un altro caso Baggio. Fair Play finanziario? I soldi ci sono, speriamo che l'Uefa possa darci una mano come fatto già con altre squadre". Parole che fanno sognare i tifosi: Firenze sembra in festa.