CORR.SPORT-STADIO, La cooperativa del gol

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come dopo il gol di Edimilson Fernandes contro l'Udinese - il primo in maglia viola - siano arrivati a 13 i giocatori a segno questa stagione per la Fiorentina. Il primo è stato Milenkovic, contro il Chievo ad agosto, l'ultimo ad andare in gol proprio lo svizzero. Nel mezzo un super Benassi si è candidato come miglior marcatore della squadra con 7 centri, seguito da Chiesa a 5. Insomma, è una Fiorentina che riesce a trovare ogni volta una via diversa per il gol. E se consideriamo che l'anno scorso erano 11 i giocatori andati a segno al 22° turno, si capisce come questa squadra sia una "cooperativa del gol".