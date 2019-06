CORR.SPORT-STADIO, Il Rocco segreto di NYC

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola presenta uno speciale sulla New York City degli immigrati calabresi di Marina di Gioiosa, paese di nascita del nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. In un locale a Brooklyn, da Jimmy Mazzaferro a 'La Gamba' - con maglietta viola personalizzata indosso - tutti hanno un aneddoto da raccontare su Commisso, e affermano in coro: "E' un ciclone, cambierà sia la Fiorentina che il calcio". E il 24 luglio, durante la ICC, organizzeranno una festa al loro "Marina di Gioiosa Social Club".