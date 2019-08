CORR.SPORT-STADIO, I nuovi tesori di Firenze

Il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio in edicola quest'oggi è: "Viola a 2000!". Il riferimento è agli anni di nascita dei due grandi protagonisti della sfida contro il Monza, Dusan Vlahovic e Tofol Montiel. Sono loro i nuovi tesori di Firenze, scrive il quotidiano, con l'attaccante serbo che realizza una doppietta e l'esterno maiorchino che fa due assist. Chiude poi la pratica Chiesa che sorride ai tifosi: la Fiorentina passa il turno. E Pradè in conferenza stampa lancia l'assalto a Ribery.