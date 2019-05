CORR.SPORT-STADIO, I dubbi di Della Valle

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani prova a spiegare quale sarà la dinamica del Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina rimandato a domani. Intanto il motivo del rinvio: difficile dirlo con certezza - scrive il quotidiano - ma gli spifferi dicono che i Della Valle hanno bisogno di più tempo per quantificare nel dettaglio l'offerta di Commisso e che se Diego vuole chiudere subito la trattativa, Andrea invece sarebbe ancora legato alla Fiorentina. Poi lo svolgimento: sarà presumibilmente al primo piano del Franchi, più o meno attorno alle 12. Tutti presenti tranne i due fratelli Della Valle, in conference call. Prima comunicazione: l'arrivo di un'offerta per l'acquisizione della società da Commisso. Secondo passo le dimissioni di tutti i consiglieri per avviare le pratiche della cessione. Poi ci sono tre alternative: nel'linformare sulla proposta d'acquisto Diego comunicherà la cessione, oppure ci si rivolgerà ad un advisor per valutare le offerte arrivate e si affiderà ad un dg tipo Marino le operazioni di mercato, o infine i Della Valle saranno costretti a restare. Questa è l'ipotesi meno gradita da tutte le parti, ma può succedere.