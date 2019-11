CORR.SPORT-STADIO, Firenze guarda che stadio

A Tirana ieri è stato presentato l'Air Albania Stadium, magniloquente struttura progettata dall'architetto Marco Casamonti che curerà anche il progetto dello stadio della Fiorentina, e il Corriere dello Sport - Stadio, che è stato all'inaugurazione, titola in prima pagina: "Firenze guarda che stadio".

L'opera, realizzata in calcestruzzo e acciaio, è di circa 30.000 metri quadri nei quali a dominare è il colore rosso, che avvolge la struttura come un drappo. Una torre alta cento metri, parte integrante dell'impianto, ospiterà un hotel. L'impianto è stato realizzato in tre anni per un costo totale di circa 80 milioni e avrebbe il potenziale per ospitare 40.000 posti, ma per fare spazio ad una tribuna vip da sogno la capienza è stata ridotta a 22.000. Sono molte le analogie con quello che potrebbe essere il nuovo stadio della Fiorentina, anche se calcolatrice alla mano, a Firenze i costi sarebbero più elevati.