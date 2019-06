CORR.SPORT-STADIO, EuroChiesa non si vende

Il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola è: "EuroChiesa non si vende". Il talento della Fiorentina è stato l'indiscusso protagonista dell'esordio europeo dell'Italia contro la Spagna all'Europeo e ha entusiasmato tutti, Di Biagio compreso. Entusiasta anche il nuovo patron viola Commisso, che con una nota ufficiale ha espresso tutto il suo entusiasmo per la prestazione degli Azzurrini e del gioiello viola (LEGGI QUI). Sintomo della volontà del tycoon di trattenere Chiesa a Firenze anche la prossima stagione.