CORR.SPORT-STADIO, È già domani. Corvino...

"È già domani" è il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio di oggi, il quale sottolinea come dopo la salvezza raggiunta adesso le questioni in casa Fiorentina siano legate soprattutto alla società: dopo 17 anni potrebbe essere arrivata la fine dell'era Della Valle. Oggi sarà convocato il CdA e la famiglia non si è presentata allo stadio ieri nel pareggio per 0-0 contro il Genoa, mentre c'era Joe Barone, emissario di Commisso. Con l'arrivo del magnate - scrive ancora il quotidiano - cambierà molto nella dirigenza della Fiorentina. Soprattutto per quanto riguarda il comparto dirigenziale, nel quale non ci sarà posto per Corvino e tutta la rete di Zahavi, mentre se ne cercherà uno per Antognoni.