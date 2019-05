CORR.SPORT-STADIO, DV: pronta la rivoluzione viola

Il Corriere dello Sport - Stadio nelle sue pagine sportive dedicate alla Fiorentina titola: "Della Valle, pronta la rivoluzione viola". Subito dopo la fine del campionato, scrive il quotidiano, andrà ragionato sul futuro della società viola. Fin dai summit di maggio, dalla proprietà è sempre filtrata l'idea di puntare sugli stessi uomini, Pantaleo Corvino in primis. Non ci sarà più Carlos Freitas nel ruolo di ds, e questo sarà il primo passo verso la nuova ricostruzione: Faggiano e Accardi sono tra i candidati. Sarà Diego Della Valle a prendere in mano la situazione, come proprio da lui scritto nella famosa lettera. Se sarà cessione o meno del club dipenderà da cosa vorrà fare il patron, ma certamente fissare il prezzo della Fiorentina sarebbe il primo passo. In più, quest'estate si annuncia della nuova fuga, come nel 2017. Veretout, Milenkovic, Simeone e Muriel - scrive in conclusione il quotidiano - sono i nomi di quelli che probabilmente prima di tutti lasceranno la nave.