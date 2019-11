CORR.SPORT-STADIO, Ci manca Franck. Montella...

"Ci manca Franck". È questo il titolo con cui il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina oggi. La Fiorentina al Franchi delude e non va oltre il pari con un Parma che gioca in contropiede. Manca la genialità del francese e la squadra viola viene salvata solo una magia di testa di Castrovilli, al suo terzo gol in questo campionato, il primo al Franchi. Montella difende nel post-partita i suoi baby: "Quando hai tanti under 23 è inevitabile qualche difficoltà. Per me è un orgoglio allenarli":