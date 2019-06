CORR.SPORT-STADIO, Chiesa, il piano di Rocco

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Rocco Commisso non ha mai avuto dubbi sul fatto di trattenere Federico Chiesa. Joe Barone ha parlato con l'attaccante prima dell'ultimo impegno con l'Under 21 per fargli gli auguri e dargli appuntamento in ritiro, mentre col padre Enrico non ci sono ancora stati contatti. Questo perché il contratto del classe '97 è solido e lungo, fino al 2022, pertanto non in discussione. Non è piaciuta l'idea di un muro contro muro delineato da alcuni media: probabilmente, con i Della Valle, Chiesa sarebbe già stato ceduto, ma con Commisso la musica è cambiata. Dall'America dicono che il magnate pensa non sia bello costruire una grande squadra senza il suo giocatore migliore. A Federico verrà offerto un ruolo di prim'ordine, ossia quello di capitano, e successivamente gli sarà proposto un contratto più ricco assieme alla promessa di costruirgli attorno una squadra con nuovi giocatori.