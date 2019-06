CORR.SPORT-STADIO, Biglia si piglia

Il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con il titolo: "Biglia si piglia". Il riferimento è alla trattativa in atto tra Fiorentina e Milan per portare il centrocampista argentino in viola.

La società gigliata sta provando a convincere Biglia ad accasarsi alla Fiorentina e l'operazione - scrive il quotidiano - somiglierebbe molto a quanto fatto per Pizarro nella prima gestione Pradè-Montella. Servirà più di un milione per acquistarlo ma l’operazione si può fare. Pradè continua a lavorare sul questo fronte consapevole che il contratto del giocatore coi rossoneri scade fra un anno.