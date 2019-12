CORR.SPORT-STADIO, Berardi-Politano prime scelte

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, stamani in edicola, le prime scelte sul taccuino della dirigenza gigliata in vista di gennaio sono Domenico Berardi e Matteo Politano. Per il primo si potrebbe sfruttare il tesoretto non investito in estate, mentre nel caso dell'interista sarebbe più facile: il giocatore è pronto ad ascoltare l'offerta dei viola. Il problema sarebbe Conte, non convinto di volerci rinunciare. Si lavorerebbe semmai su un prestito con diritto di riscatto o un obbligo comunque subordinato ad obiettivi prefissati.