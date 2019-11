CORR.SPORT-STADIO, A tavola patto per l'Europa

Il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con il titolo: "Il patto è in tavola". La Fiorentina si è ritrovata a cena in un ristorante del centro (guarda qui) e con Ribery ha voluto sancire un patto per l'Europa. Una cena pagata grazie ai proventi delle multe interne, principalmente dovute ai ritardi: simpatica tradizione portata avanti anche ai "13 Gobbi", storico ristorante in Via del Porcellana. La voglia è quella di stare tutti uniti per cercare di fare un salto in avanti in classifica, a partire dalla trasferta di Cagliari.