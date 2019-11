CORR.SPORT-STADIO, 45 milioni in tre mesi

Il titolo che apre la prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola è: "45 milioni in tre mesi". Il riferimento è al valore della rosa della Fiorentina, il cui aumento soprattutto grazie al grande rendimento dei giovani è stato di quasi 50 milioni di euro. La politica della società non cambia anche dopo l'addio di Corvino, scrive il quotidiano, e si continua a puntare sui giovani tanto che ben sei prodotti del vivaio hanno già almeno 3 presenze questa stagione.

Ad aver fatto il salto più grande è stato Gaetano Castrovilli, il cui valore da giugno a novembre è passato da 5 a 28 milioni. Poi c'è Vlahovic, passato da 3 a 8, Sottil, da 2 a 8, Ranieri, da 2 a 6, e Venuti, da 2 a 6. L'unico che non ha cambiato valore secondo Stadio è Federico Chiesa: valeva 70 milioni a giugno, ne vale 70 adesso.