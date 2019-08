CORR.SPORT, Sprint dei viola per Tonelli e Dalbert

Tra le varie operazioni di mercato in entrata, c'è lo sprint in difesa della Fiorentina per Lorenzo Tonelli e Dalbert. Quest'ultimo - scrive il Corriere dello Sport - è dato, nell'operazione Biraghi, quasi al binario del treno per Firenze. Magari si sbloccherà a fine settimana. Stesso discorso per quanto riguarda Tonelli, che Pradè vuole ma solo in prestito con diritto di riscatto mentre giocatore e società di appartenenza sono per una cessione definitiva.