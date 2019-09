CORR.SPORT, Ribery oscura CR7, Viola domina

Nel giorno del debutto di Sarri in panchina, è sparita la Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport, i bianconeri, che hanno strappato lo 0-0 come non succedeva da 41 giornate in A, meritavano di perdere. Ieri infatti è andata di lusso solo perché la Fiorentina ha sparato a salve, nonostante sia stata spesso pericolosa e abbia avuto almeno tre-quattro occasioni buone per segnare. La Juve ha concesso 18 conclusioni, di cui 12 all'interno dell'area. Ma siamo all'alba del Rinascimento Viola, con un Franchi pieno di passione che ha festeggiato un pareggio dal sapore di successo. Impressionante la statistica sul divario fisico a favore dei viola: 58-22 nei duelli. E poi gli angoli: 10-0 di cui 8 nella ripresa. Grande gara di Ribery, ricoperto di applausi, ma anche di Castrovilli, nuova stella del calcio italiano osservata dal ct Mancini.