CORR.SPORT, Ribery 3 ma con Montella si è chiarito

Il Corriere dello Sport di oggi riporta la squalifica di 3 giornate inflitta a Franck Ribery dopo la spinta all'assistente Passeri. Una decisione che in casa viola è stata attesa con relativa tranquillità, consapevoli che l'assenza dai campi del francese sarebbe stata non di brevissima durata. Anche perché con Montella invece era stato risolto quasi in un battito di ciglia il contenzioso. I dirigenti viola - scrive il quotidiano - assicurano che già domenica notte tutto era stato chiarito, visto che Montella e Ribery sono quasi come fratelli. Da lì poi anche le scuse pubbliche del francese via social, nel tentativo inoltre di ottenere minor rigidità da parte del giudice sportivo.