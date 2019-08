CORR.SPORT, Porta aperta per il Ninja: decide lui

Radja Nainggolan e la Fiorentina. Una potenziale storia d'amore che può nascere non appena il giocatore deciderà quale strada prendere dopo una stagione nero-fumo all'Inter. L'accordo tra i viola e i nerazzurri non è un problema, la decisione è tutta in mano al belga. Di mezzo c'è una scelta di vita da fare in chiave famigliare ma anche un ridimensionamento dell'ingaggio che arriverebbe in ogni caso anche se dovesse scegliere di tornare al Cagliari, disposto a pagare ancora meno rispetto a Pradè e Barone. I dirigenti viola aspettano fiduciosi, con la porta aperta e con la possibilità concreta di inserire in rosa un giocatore che potrebbe fare la differenza per crescere la qualità e l'esperienza della rosa di Montella. A riportarlo è il Corriere dello Sport.