CORR.SPORT, Parla Ribery: "Io sono vero"

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola propone un'intervista esclusiva con Franck Ribery, attaccante della Fiorentina al ritorno in campo dopo la squalifica. "Non ho mai dimenticato le mie origini - spiega il campione francese in prima pagina - sono cresciuto nelle difficoltà. Firenze è il posto ideale per fare calcio, la gente vive per la squadra. Non amo il VAR ma mi adeguo. Il dribbling è come una religione. Il corpo mi dirà quando smettere. La squalifica? Ho sbagliato io"