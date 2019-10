CORR.SPORT, Moviola: Pulgar da rosso. I rigori...

Spazio alla moviola di Brescia-Fiorentina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il quotidiano si sofferma in particolare sull'episodio che ha portato all'infortunio di Dessena, uscito in barella e in lacrime dal campo dopo un fallo subito da Pulgar. Proprio quel fallo era più da cartellino rosso che da giallo, aggiunge il quotidiano, e il fatto che nè l'arbitro Calvarese nè il VAR Di Paolo lo abbiano giudicato così rende negativa la prestazione della squadra arbitrale.

Giusto poi non dare rigori a Caceres e Aye dopo i contatti in area con Mateju e Lirola, così come andava annullato, e così è stato fatto, il gol di Aye per il tocco di mano di Tonali.