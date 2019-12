CORR.SPORT, Montella all'angolo. Gattuso l'opzione

È un Montella all'angolo quello che ritorna dalla trasferta di Torino, scrive il Corriere dello Sport - Stadio. In campo torna Chiesa ma si vede solo gli ultimi minuti, mentre per tutta la partita la squadra di Mazzarri è apparsa più in palla e fisicamente più pronta dei viola. Adesso sono 16 i punti in 15 partite, una partenza peggiore avvenne solo nel 200/01, e la posizione di Montella traballa come non mai: la società ha confermato la fiducia all'allenatore ma Commisso è preoccupato e non poco. E la prima opzione per la panchina viola resta Gennaro Gattuso.