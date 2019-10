CORR.SPORT, La guerra del Franchi coinvolge tutti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della situazione legata al nuovo stadio della Fiorentina, prendendo spunto dalle parole di Rocco Commisso a ViolaNation: "Se non ci sono terreni all'interno del Comune, allora penso che considereremo l'area metropolitana" (QUI l'intervista completa). Pronta è arrivata la risposta del Sindaco Nardella: "Io non parlo, ma lavoro per l'obiettivo che abbiamo a Firenze di fare lo stadio alla Mercafir". Nel frattempo è intervenuto anche il sindaco di Campi Fossi con il quale la Fiorentina ha già un accordo di massima per dei terreni.

È la "Guerra dello stadio", scrive il quotidiano: e anche questa volta ci sono dentro tutti.