CORR.SPORT, In 40mila al Franchi per l'impresa

Fiorentina-Juventus è una gara da 40mila spettatori al Franchi e non potrebbe essere altrimenti. Già l'anno scorso questo muro fu abbattuto nonostante il clima di contestazione e una squadra che non convinceva per risultati e classifica, con l'entusiasmo ritrovato grazie a Commisso, normale pensare che stasera lo spettacolo non sarà solo quello del terreno di gioco. Pronta una super coreografia in Curva Fiesole e degli spalti che saranno al completo. Per questa sfida ci saranno testate accreditate da tutto il mondo, partendo da Algeria e Ghana fino a Serbia, Kosovo e Repubblica Ceca. Testate internazionali di fama mondiale come L'Equipe, ESPN, Bild e Canal Plus che non vogliono perdersi il primo scontro tra due titani del calcio moderno come Cristiano Ronaldo e Frank Ribery. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.