CORR.SPORT, Commisso, una vittoria per regalo

Come sottolinea il Corriere dello Sport, domani Rocco Commisso compirà 70 anni e la Fiorentina vuole provare a regalargli la vittoria contro il Verona. Il presidente gigliato seguirà la partita in televisione dagli USA con grande attenzione. Poche ore dopo aver festeggiato il compleanno, si imbarcherà in direzione Firenze per tanti appuntamenti cittadini: il tycoon dovrebbe arrivare in città entro il 28 novembre, quando verrà presentato il progetto del nuovo centro sportivo. Sabato 30, poi, appuntamento al Franchi per la partita contro il Lecce. Nei giorni che seguiranno ci sarà anche modo di intensificare i colloqui con Montella, Pradè e Barone per capire quali operazioni potranno essere portate a termine a gennaio.