CORR.SPORT, Chiesa va allo scontro con Barone

Il Corriere dello Sport rivela come Federico Chiesa abbia deciso di telefonare e poi incontrare personalmente Joe Barone per rivelargli la sua decisione di andarsene da Firenze. Il braccio destro di Rocco Commisso, scelto dal giocatore proprio per non deludere a quattr'occhi il presidente, è rimasto impassibile confermando la volontà della proprietà di non cedere il classe '97 neanche per un miliardo: il suo consiglio al ragazzo è stato quello di assumersi le proprie responsabilità uscendo allo scoperto con i tifosi una volta per tutte, fermo restando che Commisso ha già più volte dichiarato le intenzioni sul da farsi. Stamani la squadra tornerà a Manhattan per visitare Wall Street, il cuore finanziario di tutto, forse il luogo ideale dove Chiesa potrebbe dire qualcosa.