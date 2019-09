CORR.SPORT, Centravanti unico dubbio con Atalanta

Secondo il Corriere dello Sport, Montella starebbe seriamente pensando di riproporre quasi in toto la formazione che ha pareggiato contro l'avversario più forte del campionato, la Juventus. Certamente sarà confermato il modulo con la difesa a tre, in modo da potersi proporre con più facilità in fase offensiva; l'unico dubbio è da metà campo in avanti, con la coppia dei due "finti" attaccanti Ribery e Chiesa che potrebbe essere sciolta per favorire l'inserimento del centravanti di ruolo nella trasformazione dal 3-5-2 al 3-4-3. Non è ancora il momento delle decisioni, i quesiti avranno infatti bisogno di un paio di seduta almeno prima di essere risolti.