CORR.SPORT, Abbozzato scambio Biraghi-Borja

Secondo il Corriere dello Sport, stamani in edicola, la Fiorentina aveva solo apparentemente frenato per il ritorno di Borja Valero: in realtà l'ipotesi resta viva ed è stato abbozzato lo scambio (conguaglio a favore del club di Commisso) con Cristiano Biraghi. Quest'ultimo potrebbe essere inserito nella lista Uefa dall'Inter come prodotto del proprio settore giovanile. Soluzione da monitorare, anche per aprire un canale preferenziale con i viola in ottica Federico Chiesa, grande obiettivo nerazzurro per il 2020/21.