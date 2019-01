CORR.SERA, La Viola passeggia sulle rovine romaniste

"Chiesa dà spettacolo e i viola passeggiano sulle rovine romaniste". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al successo dei viola in Coppa Italia per 7-1 contro la Roma. «Il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo». Lo stadio irride la Roma, stanco di esultare per i gol a raffica della Fiorentina. Finisce così la mattanza della Coppa Italia e, forse, l’avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa. Inizia così ufficialmente l’era Chiesa, perché ci sono serate in cui i giovani fanno lo scatto di qualità ed è per sempre.