CORR.SERA, I DV: "99% tifoseria è sano. La Viola..."

Come riporta il Corriere della Sera, oggi o al massimo domani sarà il giorno del closing tra i Della Valle e Commisso. "La Fiorentina non è una scatola vuota, ma una società sana con bilanci invidiabili e prospettive solide, ha tenuto a far sapere Diego. Mentre Andrea, in questi giorni frenetici, si è commosso ripensando all'altalena di emozioni lunga diciassette anni. Ma non c'è spazio per tornare indietro. E, nonostante gli insulti brucino sulla pelle dei fratelli marchigiani, questi ultimi hanno parole dolci per la città: "Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita e acui siamo legati affettivamente. Gli ultimi mesi sono stati difficili, ma il 99% della tifoseria è sana. Futuro nel calcio? No, la Fiorentina è stata un affare di cuore".