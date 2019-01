CORR.ROMA, I tifosi contestano. Manolas e Kolarov...

"I tifosi contestano: «Svegliatevi!». Manolas e Kolarov a muso duro". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Roma, che sottolinea i nervi tesi in casa giallorossa al momento della partenza della squadra per Firenze (oggi alle 18.15 i quarti di Coppa Italia). Per la squadra di Di Francesco - si legge - è una gara da dentro o fuori che, tre giorni dopo il mezzo passo falso di Bergamo, crea un po’ di apprensione nella tifoseria. Ieri pomeriggio scintille tra un gruppetto di tifosi, accorsi alla stazione Termini per incitare la squadra in partenza, e alcuni calciatori: un colorito scambio di opinioni con alcuni sostenitori ha visto protagonisti Manolas e Kolarov, che hanno risposto per le rime agli inviti a «svegliarsi», mentre per De Rossi, Dzeko e Totti sono arrivati solamente applausi.