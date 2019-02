CORRIERE, Rebus Chiesa: fino a quando resterà?

Anche Il Corriere Fiorentino di questa mattina si sofferma a parlare di Federico Chiesa e del suo futuro, alla luce dell'incredibile momento che l'esterno viola sta vivendo: l’attuale contratto con la Fiorentina scade nel giugno 2022. Lo scorso autunno la dirigenza viola e la famiglia del giocatore hanno avuto dei contatti per prolungare e, soprattutto, adeguare economicamente l’accordo. Da allora però non ci sono stati altri incontri e all’orizzonte non ce ne sono. La Fiorentina, come tutti i suoi tifosi, vive il suo fenomeno con un sentimento contrastante. Da un lato il vanto di ammirare una meraviglia di certificato valore. E dall’altro il timore (o quasi la certezza) di perderlo. Chi opera nel calcio valuta Chiesa almeno settanta milioni. Proprio per questo motivo l’attuale ingaggio inferiore a due non sembra in linea con le regole del mercato. Per adeguarsi però servono cifre che la Fiorentina difficilmente potrà investire.