CORRIERE, I tifosi tutti in coda per lo spareggio

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, domenica sera al Franchi se non sarà tutto esaurito, ci mancherà davvero poco. Da due giorni i tifosi della Fiorentina stanno facendo la fila davanti alle biglietterie, visto che l’iniziativa dei tagliandi a un euro ha spinto anche chi solitamente guarda la partita dal divano ad andare allo stadio. Martedì scorso, giorno in cui è iniziata la campagna per i biglietti scontati, erano già esauriti i posti in tribuna vip, tribuna autorità e poltronissima. È bastata mezza giornata per la prima impennata di richieste. Ieri sera i dati provvisori si assestavano sui 9.000 biglietti venduti. Sommati ai 21.000 abbonati, proietta il totale degli spettatori a quota 30.000. Restano ancora quattro giorni (compresa domenica) per poter comprare il tagliando. Il record stagionale di presenze è stato registrato contro la Juventus. Era lo scorso dicembre e si raggiunse quota 40.862. Il Franchi ospiterà uno spareggio salvezza come avvenne nel 2005, in quell’occasione a Firenze arrivò il Brescia. Vinse la Fiorentina, sostenuta anche in quel caso da uno stadio al gran completo, e gli avversari finirono in Serie B.