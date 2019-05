CORRIERE FIORENTINO, Viola, riattacca la spina

Leonardo Pavoletti, ossia - sottolinea il Corriere Fiorentino - l'attaccante che la scorsa stagione aveva estromesso i viola dalla corsa all'Europa League, stava per farsi clamorosamente perdonare quando ieri sera ha portato in vantaggio il suo Cagliari contro il Genoa illudendo la Fiorentina di essere matematicamente salva. Poi, appunto, il gol di Domenico Criscito all'ultimo minuto ha riaperto la lotta. Ai gigliati basterebbe un punto contro il Parma, mentre in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria dell'Empoli col Torino i giochi resterebbero aperti. In tutto ciò, Vincenzo Montella ha confermato in conferenza stampa la fragilità mentale della sua squadra di fronte alle pressioni: "La vicinanza dei tifosi per noi è ossigeno, abbiamo bisogno di affetto".