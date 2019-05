CORRIERE FIORENTINO, Viola, incroci pericolosi

Il ko del Parma di ieri mette ancora più in difficoltà la Fiorentina in ottica salvezza, scrive stamani il Corriere Fiorentino. La vittoria del Bologna infatti non solo permette ai rossoblu di agganciare i viola in classifica, ma mette anche il Parma nella condizione di dover vincere a tutti i costi contro la Fiorentina domenica. Ieri è stato il primo di cinque scontri diretti in chiave salvezza, le due prossime partite della squadra di Montella lo saranno altrettanto. Con la consapevolezza che in caso di arrivo a 41 punti, la classifica avulsa vedrebbe la Fiorentina sfavorita. Chissà - scrive il quotidiano - se il tecnico campano se lo sarebbe mai immaginato di ritrovarsi su una panchina che scotta come fu per Zoff (2004/05) e Guerini (2011/12). Quasi certamente no, ma a furia di discutere sul futuro della Fiorentina la squadra viola rischia di mettere in discussione il presente.