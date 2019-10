CORRIERE FIORENTINO, Una Guerra Stellare

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino parla della sfida che lunedì metterà di fronte Brescia e Fiorentina. E a sfidarsi in quella che si prospetta una "Guerra Stellare" saranno Federico Chiesa, nei panni di Luke Skywalker, e Mario Balotelli, alias Anakin. A guardarli con attenzione ci sarà quel Roberto Mancini che una porta aperta a Balotelli la lascia sempre, anche se l'ultima volta non è andata benissimo. Anche Anakin però alla fine vede la luce e Balotelli fin qui si sta comportando in maniera esemplare a Brescia. Dopo un'estate tormentata, insomma, i due si ritroveranno uno di fronte all'altro.