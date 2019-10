CORRIERE FIORENTINO, Un tris per decollare

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla di un tris per decollare. Infatti domani la Fiorentina andrà a caccia della sua terza vittoria consecutiva in campionato. Ci proverà domani contro l'Udinese all'ora di pranzo in un Franchi strapieno. Montella da uomo saggio ha usato queste parole: "L'entusiasmo fa bene, l'euforia no", come dire che sia giusto sfruttare il momento positivo, ma senza perdere contatto con la realtà. Tre vittorie di fila che mancano sa quel filotto di partite vinte dalla Fiorentina poco dopo la scomparsa del suo capitano Davide Astori. Poi diciotto gare senza successi, prima di ritrovare il sorriso contro la Sampdoria. L'entusiasmo non manca: saranno 35.000 i tifosi presenti sullo Stadio Artemio Franchi nonostante l'orario scomodo.