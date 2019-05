CORRIERE FIORENTINO, Un sabato del Diavolo

Il Corrriere Fiorentino titola nelle sue pagine sportive: "Un sabato del Diavolo". In un Franchi che si appresta ad essere semi-deserto e senza striscioni, la Fiorentina cerca contro il Milan una vittoria casalinga che manca da cinque mesi. Una partita speciale per Vincenzo Montella, che proprio a causa dell'interessamento dei rossoneri nel 2015 incrinò i rapporti con i Della Valle; poi l'Aeroplanino giunse sulla panchina rossonera dopo un breve periodo alla Samp. Una situazione non semplice da gestire per il tecnico, scelto da Berlusconi che dopo un mese ha deciso di vendere la società a Yonghong Li. E dopo una buona prima stagione, la seconda dei 230 milioni di euro spesi senza risultati portò alla rottura e alla sua sostituzione con Gattuso. Anche con l'attuale tecnico del Milan c'è ancora un discorso aperto dopo le critiche mosse a Montella per la preparazione insufficiente della squadra. La sensazione è che il discorso aperto, Montella, lo abbia con tutto l'ambiente rossonero.