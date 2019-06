CORRIERE FIORENTINO, Tutto in quindici giorni

Tra le poche certezze viola - sottolinea il Corriere Fiorentino -, c'è il CdA in scena nella tarda mattinata di oggi. Verrà fatta più chiarezza sull'assetto societario, ma anche sulla gestione del mercato, oltre alla pura organizzazione di un'estate che vedrà la Fiorentina esordire già a metà agosto in Coppa Italia. L'orario preciso del Consiglio d'Amministrazione non è stato comunicato e i Della Valle non sono attesi, interverranno in call-conference. C'è grande attesa sulle indicazioni che arriveranno per la possibile cessione del club, soprattutto dopo le indiscrezioni del New York Times sulla trattativa con l'italo-americano Rocco Commisso. Anche se ovviamente non sono da escludere altre ipotesi, come quella che vedrebbe i fratelli marchigiani pronti a rinviare i tempi della cessione scegliendo un nuovo management che gestisca i prossimi mesi.