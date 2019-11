CORRIERE FIORENTINO, Tutti intorno a Ribery

Una Fiorentina ampiamente rimaneggiata a causa delle assenze per le Nazionali batte 5-1 la Virtus Entella e Montella si è detto soddisfatto, riporta stamani il Corriere Fiorentino. L’amichevole è stata organizzata anche per consentire a Ribery di giocare una partita prima di rientrare in gare ufficiali, ed il francese ha sfornato assist e palloni invitanti. Il coro dello stadio "Il Fenomeno" però questa volta non è stato per lui ma per Pepito Rossi, presente sugli spalti assieme alla moglie Jenna per godersi la partita.