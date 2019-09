CORRIERE FIORENTINO, Tre uomini e una maglia

Sono in tre a giocarsi una sola maglia nell'attacco della Fiorentina: Boateng, Pedro e Vlahovic. Ne scrive il Corriere Fiorentino che sottolinea anche come in realtà quella maglia non è detto neanche ci sia, come dimostrato da Montella contro la Juventus. Vero nove, falso nove e senza nove: il tecnico viola le ha provate tutte e 3 in questo inizio di campionato e contro l'Atalanta dovrà prendere un'altra scelta. L'unico che non ha avuto occasione di mettersi in mostra ad oggi è stato Pedro, che però anche domenica non partirà titolare anche se quasi certamente siederà in panchina. A giocarsi la maglia di prima punta titolare saranno dunque Boateng e Vlahovic, ammesso che Montella non risolva alla radice la questione togliendo del tutto la prima punta dalla Fiorentina.