CORRIERE FIORENTINO, Tocca (anche) alla panchina

La Fiorentina sta dando continuità alla stessa formazione ormai da ben sei partite. Sulle pagine del Corriere Fiorentino si scrive come però i risultati in queste sei gare diano ragione a Montella: neanche una sconfitta. Quando una squadra è così in forma e messa bene in campo è dura decidere di cambiare. Montella infatti è uno degli allenatori che ha sfruttato meno la sua rosa. Sono 20 i giocatori utlizzati. Soltanto Corini del Brescia ne ha usati meno. Sono otto i giocatori fermi a zero minuti giocati. C'è poi una lista che comprende calciatori che hanno fatto alcuni spezzoni di gara totalizzando pochi minuti. Esclusi i titolarissimi, sono tre gli elementi che Montella ha utilizzato con discreta continuità: Sottil, Boateng e Vlahovic. Sul centrocampo e la difesa il mister non interviene quasi mai. Arriva una settimana, la prossima, con tre partite e molto probabilmente è lecito attendersi qualcosa di diverso per superare il tour de force.