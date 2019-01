CORRIERE FIORENTINO, Stregati da Muriel

"Stregati da Muriel". Apre così in prima pagina la propria edizione odierna il Corriere Fiorentino. La Fiorentina e Muriel non meritavano di perdere ieri pomeriggio, ma senza il gol di Pezzella in spaccata all'ultimo secondo sarebbe andata proprio così. Invece l'argentino, dopo aver anche lui sbagliato in occasione del gol di Quagliarella, si è andato a riprendere ciò che era suo col piglio del condottiero. Restano gravi invece le ingenuità di Edimilson, Vitor Hugo e Simeone, anche in questa occasione troppo morbido sotto porta. Guardando alle notizie positive, Muriel e Chiesa hanno dimostrato di essere una coppia che là davanti può spaventare chiunque: il colombiano è stato il grande protagonista del match con due gol da 'cavallo di razza'. E la Fiorentina ora può pensare in grande.