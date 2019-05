CORRIERE FIORENTINO, Salvi tutti (o quasi)

Il titolo che apre la prima pagina del Corriere Fiorentino oggi in edicola è: "Salvi tutti (o quasi)". Finalmente è finita l'agonia di questo campionato - scrive il quotidiano - con un pareggio a reti bianche che salva sia Fiorentina che Genoa. La Viola però non viene risparmiata dai fischi del pubblico, inferocito per quanto visto in questa stagione e in campo ieri sera. Gli striscioni dei tifosi sottolineano una volta di più il momento negativo della società e della squadra, ed è da sottolineare la presenza in tribuna del manager Barone, e non quella dei Della Valle: segno che qualcosa di grande sta per succedere.